Номер 11, пожалуйста
Химия
Номер 11, пожалуйста
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Ковалентная неполярная - Na,N2, P4, C Ковалентная полярная - P2O5, CS2, H2O Ионная - Fe2O3, CaCl2 Na3N Металлическая - Cu, Zn
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