Номер 12 пожалуйста.
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Номер 12 пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mary goes to school four times in a week. Mary goes to cinema two times in a week. Mary goes to theatre one time in a week. Mary goes to museum one time in a week. Mary goes to a swimming pool two times in a week. Mary goes to her grandparents three times in a week.
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