Номер 128 помогите пожалуйста !

Русский язык
Номер 128 помогите пожалуйста !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Познакомиться(с чем?)с местностью,приветствовать(кого?)скалолазов,участвовали(где?)в походе,повернули(куда?)вправо,поделиться(чем?) впечатлениями. 2.поучительная история(история-какая?-поучит.),о весёлых небылицах(небылицах-каких?-весёлых),необыкновенные приключения(приключениях какие?необыкновенные),нелёгкую задачу(задачу-какую?-нелёгкую)
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