Номер 15 Пожалуйста

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АВ=ВС, значит треугольник АВС - равнобедренный, поэтому ∠А=∠С. Сумма углов треугольника равна 180°. ∠А+∠В+∠С=180° ∠А=∠С=(180°-50°):2=65° Сумма смежных углов равна 180°. ∠BCD=180°-65°=115° О т в е т. 115°