Номер 1506 срочно математика 5 класс

Математика
Номер 1506 срочно математика 5 класс
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,3    4,8    4,4 1,27   2,46   1,37 0,617  0,473  0,804
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