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Номер 1506 срочно математика 5 класс
Математика
Номер 1506 срочно математика 5 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,3 4,8 4,4 1,27 2,46 1,37 0,617 0,473 0,804
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