Номер 186 пожалуеста с ришением и по быстрее

Математика
Номер 186 пожалуеста с ришением и по быстрее
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