Номер 192 помоги пожалуйста

Гость: Гость:

Зарю проспать-рубахи не достать.Заря надежду родит. Какова вечерняя заря,таков у другой день. Пословицу "Заря надежду родит" я бы мог использовать в такой ситуации,когда я проснулся утром,когда я начинаю новый день с надеждой,что я доведу этот день до конца.