Номер 192 помоги пожалуйста
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Номер 192 помоги пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зарю проспать-рубахи не достать.Заря надежду родит. Какова вечерняя заря,таков у другой день. Пословицу "Заря надежду родит" я бы мог использовать в такой ситуации,когда я проснулся утром,когда я начинаю новый день с надеждой,что я доведу этот день до конца.
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