ABCD - параллелограм. AO - биссектриса угла A, делит сторону BC на отрезки, равные 12 см и 2 см. найдите периметр АВСD

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Ответ 4) 52 ( потому что бессектриса паралл. отсикает равнобедренный трейгольник ( а так как в пареллелограмме против. стороны равны) из это следу что сторона вс= 14 см =АВ=12 так как ВС=АД, АВ=СД - АД=14, СД=12; 12+12+14+14=52))