В ателье было 60м ткани.Из неё сшили платья,еще 16м израсходовали на детские костюмы,после чего осталось 20м ткани.Сколько метров потратили на изготовление платьев? ====================== Так,сообщения не по теме-удаляю,за от...

Математика

В ателье было 60м ткани.Из неё сшили платья,еще 16м израсходовали на детские костюмы,после чего осталось 20м ткани.Сколько метров потратили на изготовление платьев? ====================== Так,сообщения не по теме-удаляю,за ответ 15б

Автор: Гость