В ателье было 60м ткани.Из неё сшили платья,еще 16м израсходовали на детские костюмы,после чего осталось 20м ткани.Сколько метров потратили на изготовление платьев? ====================== Так,сообщения не по теме-удаляю,за от...
Математика
В ателье было 60м ткани.Из неё сшили платья,еще 16м израсходовали на детские костюмы,после чего осталось 20м ткани.Сколько метров потратили на изготовление платьев? ====================== Так,сообщения не по теме-удаляю,за ответ 15б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16+20=36(метров) 60-36=24(м)
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