Составьте 100 слов из слова прилагательное
Литература
Составьте 100 слов из слова прилагательное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Лена; 2)олень; 3)липа; 4)прилипает; 5)тело; 6)нательное (белье); 7)лень; 8)гантель; 9)антенна; 10)Анна; 11)Инна; 12)Нина; 13)Прага; 14)лагерь; 15)лига; 16)лира; 17)папа; 18)параллель;19)пара; 20)гитара; 21)гетера; 22)тир; 23)Рита; 24)глагол; 25)Гоголь; 26)ноги; 27)Галина; 28)глина; 29)Лолита; 30)толь;31)тополь; 32)топать; 33)тара; 34)таран; 35)приталенное (платье); 36)нетленные (воспоминания, образы); 37)легальное; 38)нелегальное; 39)голень; 40)рога; 41)Таганрог; 42)игра; 43)игральное (поле); 44)граната; 45)гранат; 46)гранит; 47)грань; 48)раннее (утро); 49)рано; 50)рана; 51)раненное (животное); 52)пират; 53)пир; 54)рапорт; 55)порт; 56)аппарат; 57)торт; 58)торг; 59)нора; 60)Арина; 61)арена; 62)полено; 63)поле; 64)Полина; 65)Алина; 66)линь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1.Подберите к данным словам однокоренные с суффиксами,имеющими уменьшительно-лас??ательное значение.Суффиксы выделения. 1.Стол-столик гвоздь- ...
Английский язык
Сделать предложения покороче. Например :I am a dog -I'm a dog. 1)I have got two friends. 2)They are a donkey and a cat. 3)It will be sunny. 4)It wi...
Математика