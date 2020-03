Сделать предложения покороче. Например :I am a dog -I'm a dog. 1)I have got two friends. 2)They are a donkey and a cat. 3)It will be sunny. 4)It will not be rainy. 5)I will be happy to see you.

Английский язык

