Сколько весит теннисный мяч (Только точно)

Окружающий мир
Сколько весит теннисный мяч (Только точно)
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