План по теме . Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна

Гость: Гость:

План: 1. Император на шатающемся троне. 2. Начало войны. Седанская катастрофа и конец Второй империи. 3. Третья Республика. Окончание войны. 4. Восстание в Париже. 5. Парижская коммуна. Попытка реформ. 6. Борьба версальцев с коммуной и её гибель. 7. Провозглашение Германской империи.