Сочинение по тексту "соседи" с примерами из него ,срочно нужно буду очен благодаре??
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Сочинение по тексту "соседи" с примерами из него ,срочно нужно буду очен благодаре??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соседи это те люди которые живут рядом с нами порой их несколько а порой их не бывает иногда они бывают добрыми и злыми зачастую бывает мы их даже не замечаем а иногда общаемся как с родными так пару набросков
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