1.Подберите к данным словам однокоренные с суффиксами,имеющими уменьшительно-лас??ательное значение.Суффиксы выделения. 1.Стол-столик гвоздь- карандаш- сын- голос- _________________________________________________________...

Русский язык
1.Подберите к данным словам однокоренные с суффиксами,имеющими уменьшительно-лас??ательное значение.Суффиксы выделения. 1.Стол-столик гвоздь- карандаш- сын- голос- ___________________________________________________________________2.ветер- диван- костюм- карман- флаг- ___________________________________________________________________
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гвоздик Карандашик Сыночик Голосочек Ветерок/ветерочек Диванчик Костюмчик Карманчик Флажочек
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