C1, B4,пожалуйста....................................................
Алгебра
C1, B4,пожалуйста....................................................
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Составте предложения на тему моя комната с There is или There are и с предлогами betwen, in the middle,behind,opposite и т.д Заранее СПАСИБО! 4 класс.
Английский язык
Написать сочинение на тему "мой любимы фильм" я выбрала несколько фильмов (кто-то может не знать тот или иной) сонная лощина, жизнь за гранью, ...
Русский язык
Алгебра
ABCD - параллелограм. AO - биссектриса угла A, делит сторону BC на отрезки, равные 12 см и 2 см. найдите периметр АВСD