СРОЧНО. Как объяснить смысл строчки: предложение это индивидуальное достижение ч??ловека?
Русский язык
СРОЧНО. Как объяснить смысл строчки: предложение это индивидуальное достижение ч??ловека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну т. к. предложение написал человек, он типо индивидуален и все такое, значит это его индивидуальное творение, досижение
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