Номер 2 (а) пожалуйста.

Гость: Гость:

Его зовут Болат. Ему 35. Он приехал из Алматы в Казахстан, но сейчас живет в Вашингтоне. Он - посол.Он работает в посольстве, 8 часов в день.Это тяжело, но он любит свою работу. Каждый день он встает в 7:30. Приезжает на работу на машине. Он говорит на 4 языках: казахский, русский, французский и английский. Он любит играть в теннис в свободное время. Зимой он любит скиллинг