Номер 2 плииииз очень надо завтра сдавать

Математика
Номер 2 плииииз очень надо завтра сдавать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250мг стоит 8 манат, 5г 250мг стоит 168 манат
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начертите две пересекающиеся прямые. Обозначайте полученные при этом углы так: ∠1 ∠2 ∠3 ∠4.найдите: а) ∠2 ∠3 и ∠4 если∠1=50°? б) ∠1 ∠3и∠4 если∠...
Ответить
Алгебра
Государству принадлежит 80% акций предприятия, остальные акции принадлежат частным лицам. Общая прибыль предприятия после уплаты налогов за год сос...
Ответить
Другие предметы
Сочинение на тему навруз на узбекском языке
Ответить
Українська мова
Як підкреслюється дієслово?
Ответить
Английский язык
На английском 10 предложений про Париж!
Ответить