Номер 2 плииииз очень надо завтра сдавать
Математика
Номер 2 плииииз очень надо завтра сдавать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250мг стоит 8 манат, 5г 250мг стоит 168 манат
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