Номер 203!! Ширина моей тетради 17см а длина 20см.помогите пож!!!
Математика
Номер 203!! Ширина моей тетради 17см а длина 20см.помогите пож!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17см=170мм 17см=1,7дм 20см=200мм 20см=2дм
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