Реши с помощью уравнения Было 3 мальчика Вова Коля Витя.Вова собрал неизвестно магнитов в 3 раза больше чем Коля.Витя собрал неизвестно магнитов в 4 раза больше чем Коля.Было 84 магнита. Пожалуйста контрольная.
Математика
Реши с помощью уравнения Было 3 мальчика Вова Коля Витя.Вова собрал неизвестно магнитов в 3 раза больше чем Коля.Витя собрал неизвестно магнитов в 4 раза больше чем Коля.Было 84 магнита. Пожалуйста контрольная.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вова - 2ХКоля - ХСаша - 4Х2Х+Х+4Х=847Х=84Х=84:7Х=12значит: Вова - 2*12=24 Коля - 12 Саша - 4*12= 48 это же легко)
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