Реши с помощью уравнения Было 3 мальчика Вова Коля Витя.Вова собрал неизвестно магнитов в 3 раза больше чем Коля.Витя собрал неизвестно магнитов в 4 раза больше чем Коля.Было 84 магнита. Пожалуйста контрольная.

Математика

Реши с помощью уравнения Было 3 мальчика Вова Коля Витя.Вова собрал неизвестно магнитов в 3 раза больше чем Коля.Витя собрал неизвестно магнитов в 4 раза больше чем Коля.Было 84 магнита. Пожалуйста контрольная.

Автор: Гость