Решите с помощью уравнения задачу.В бензобак,где бензин,перед поездкой долили еще 39 л.Во время поездки израсходовали 43 л бензина, после чего в бензобаке осталась 27 л.Сколко литров бензина было в бензобаке первоначально?
Математика
Решите с помощью уравнения задачу.В бензобак,где бензин,перед поездкой долили еще 39 л.Во время поездки израсходовали 43 л бензина, после чего в бензобаке осталась 27 л.Сколко литров бензина было в бензобаке первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+39-43=27 х=27-39+43 х=31 Ответ: 31л было в бензобаке первоначально.
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