Решите с помощью уравнения задачу.В бензобак,где бензин,перед поездкой долили еще 39 л.Во время поездки израсходовали 43 л бензина, после чего в бензобаке осталась 27 л.Сколко литров бензина было в бензобаке первоначально?

Математика

Решите с помощью уравнения задачу.В бензобак,где бензин,перед поездкой долили еще 39 л.Во время поездки израсходовали 43 л бензина, после чего в бензобаке осталась 27 л.Сколко литров бензина было в бензобаке первоначально?

Автор: Гость