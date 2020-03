Помогите,пожалуйста,с английским!Нужно сделать эти предложения отрицанием или утверждением,используя So,Neither. I`m not Chinese I won`t go to work on Saturday I`ve studied English I didn`t go to the movie theater I haven`...

Английский язык

Помогите,пожалуйста,с английским!Нужно сделать эти предложения отрицанием или утверждением,используя So,Neither. I`m not Chinese I won`t go to work on Saturday I`ve studied English I didn`t go to the movie theater I haven`t bees to Paris I have been to New York I live in an apartment I didn`t visit my parents I`m not watching TV I haven`t fixed the car yet I won`t read that article I`ve seen that mobile I exercised the morning

Автор: Гость