Точные очерания материков возможно получить при использовании чего
География
Точные очерания материков возможно получить при использовании чего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При использовании аэроснимка:это такой снимок, кот. Делают в космосе, на самолете тоесть с воздуха.
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