какая система органов животного организма служит для защиты от возбудителей инфекционных заболеваний? помогите пожалуйста.
Биология
какая система органов животного организма служит для защиты от возбудителей инфекционных заболеваний? помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Инфекции» (лат. Infectio - заражение), или «инфекционный процесс», представляет собой совокупность физиологических и патологических адаптационных и репарационных реакций, которые возникают и развиваются в микроорганизме в процессе взаимодействия с патогенными микроорганизмами, вызывая нарушения его внутренней среды и физиологических функций. Аналогичные процессы, вызванные простейшими, называют инвазиями. Инфекцию нельзя отождествлять только с микробом - возбудителем болезни, поскольку он является одним из факторов, обусловливающих развитие патологического процесса, но не определяет это состояние в целом.Сложные процессы взаимодействия между патогенными микроорганизмами и продуктами их жизнедеятельности - токсинами, ферментами - с одной стороны, и клетками, тканями и органами организма хозяина - с другой, весьма разнообразны по своим проявлениям. Последние определяются свойствами возбудителя, состоянием макроорганизма и условиями окружающей среды, в том числе социальными факторами.Существенное значение для возникновения инфекционного заболевания имеет инфицирующая доза возбудителя - минимальное количество микробных клеток, способных вызвать инфекционный процесс. При этом инфицирующие дозы зависят от видовой принадлежности возбудителя, его вирулентности и состояния неспецифической и иммунной защиты.Ткани, лишенные физиологической защиты против конкретного вида микроорганизма, служат местом его проникновения в макроорганизм, или входными воротами инфекции. Например, слизистая оболочка трахеи, бронхов - для стафилококков, пневмококков, микоплазмы пневмонии, вирусов гриппа и кори; слизистая оболочка кишечного тракта для шигелл, сальмонелл, холерного вибриона и т.д. Ряд возбудителей проникает в организм несколькими путями.Входные ворота инфекции часто определяют локализацию возбудителя в организме, а также патогенетические и клинические особенности инфекционного заболевания. Например, стафилококки и стрептококки при проникновении через кожу в кровь могут вызвать сепсис, на слизистую оболочку респираторных путей - бронхиты, пневмонии, на слизистую оболочку уретры -гнойные уретриты и т. д.
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