какая система органов животного организма служит для защиты от возбудителей инфекционных заболеваний? помогите пожалуйста.

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«Инфекции» (лат. Infectio - заражение), или «инфекционный процесс», представляет собой совокупность физиологических и патологических адап­тационных и репарационных реакций, которые возникают и развиваются в микроорганизме в процессе взаимодействия с патогенными микроорганизмами, вызывая нарушения его внутренней среды и физиологических функций. Аналогичные процессы, вызванные простейшими, называют инвазиями. Инфекцию нельзя отождествлять только с микробом - возбудителем болезни, поскольку он является одним из факторов, обусловливающих развитие патологического процесса, но не определяет это состояние в целом.Сложные процессы взаимодействия между патогенными микроорганизмами и продуктами их жизнедеятельности - токсинами, ферментами - с одной стороны, и клетками, тканями и органами организма хозяина - с другой, весьма разнообразны по своим проявлениям. Последние определяются свойствами возбудителя, состоянием макроорганизма и условиями окру­жающей среды, в том числе социальными факторами.Существенное значение для возникновения инфекционного заболевания имеет инфицирующая доза возбудителя - минимальное количество микробных клеток, способных вызвать инфекционный процесс. При этом инфицирующие дозы зависят от видовой принадлежности возбудителя, его вирулентности и состояния неспецифической и иммунной защиты.Ткани, лишенные физиологической защиты против конкретного вида микроорганизма, служат местом его проникновения в макроорганизм, или входными воротами инфекции. Например, слизистая оболочка трахеи, брон­хов - для стафилококков, пневмококков, микоплазмы пневмонии, вирусов гриппа и кори; слизистая оболочка кишечного тракта для шигелл, сальмонелл, холерного вибриона и т.д. Ряд возбудителей проникает в организм несколькими путями.Входные ворота инфекции часто определяют локализацию возбудителя в организме, а также патогенетические и клинические особенности инфекционного заболевания. Например, стафилококки и стрептококки при проникновении через кожу в кровь могут вызвать сепсис, на слизистую оболочку респираторных путей - бронхиты, пневмонии, на слизистую оболочку уретры -гнойные уретриты и т. д.