Какими согласными и гласными различаются вставленные слова? лук,люк,нос,нёс,мышка,мишка.
Русский язык
Какими согласными и гласными различаются вставленные слова? лук,люк,нос,нёс,мышка,мишка.
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Гость:
У-ю о-ё ы-и, всё!!!это же легко.
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