На два одинаковые клетки для птиц израсходованы 20 м проволоки.Сколько метров проволоки израсходовали на одну клетку?Сколько метров проволоки поидёт на 5 таких клеток?

Математика

На два одинаковые клетки для птиц израсходованы 20 м проволоки.Сколько метров проволоки израсходовали на одну клетку?Сколько метров проволоки поидёт на 5 таких клеток?

Автор: Гость