На два одинаковые клетки для птиц израсходованы 20 м проволоки.Сколько метров проволоки израсходовали на одну клетку?Сколько метров проволоки поидёт на 5 таких клеток?
Математика
На два одинаковые клетки для птиц израсходованы 20 м проволоки.Сколько метров проволоки израсходовали на одну клетку?Сколько метров проволоки поидёт на 5 таких клеток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20:2=10(м) - израсходовано на одну клетку 2)10*5=50(м) - на пять клеток
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