Несколько вопросов по теме "Земледельцы" Типо -Какие наблюдения первобытных жен??ин привели к возникновению земледелия?

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Несколько вопросов по теме "Земледельцы" Типо -Какие наблюдения первобытных жен??ин привели к возникновению земледелия?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как научились земледельцы рыть землю?благодаря кому они начали выращивать растения?как они определяли что нельзя ли есть или можно?
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