Несколько вопросов по теме "Земледельцы" Типо -Какие наблюдения первобытных жен??ин привели к возникновению земледелия?
История
Несколько вопросов по теме "Земледельцы" Типо -Какие наблюдения первобытных жен??ин привели к возникновению земледелия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как научились земледельцы рыть землю?благодаря кому они начали выращивать растения?как они определяли что нельзя ли есть или можно?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На два одинаковые клетки для птиц израсходованы 20 м проволоки.Сколько метров проволоки израсходовали на одну клетку?Сколько метров проволоки поидё...
Русский язык