Какую цель преследовал николай 1 создавая третье отделение?

Гость: Гость:

у далосли ему решить поставленные задачи ?сближало и что отличяло правительство курсы александра 1 и николая 1объясните с какой целью было создано третье отделение. Каковы были е во функции-Все мы прекрасно знаем декабристов.Их восстание на Сенатской площади(14 декабря 1825 года),убийство Милорадовича,героя Отечественной войны 1812 года(убийца Каховский)заставили Николая 1(годы правления 1825-1855)ужесточить цензуру,достаточно вспомнить Чугунный устав.Третье отделение же было создано при участии Бенкендорфа(участника войны 1812 года).Главной функцией Третьего отделения был политический сыск,выявления и уничтожения кружков,опасных самодержавию.Так