Какую доп. запись про католическую цивилизацию вы можете сделать в таблице "Особе??ности средневековых цивилизаций"?

История
Какую доп. запись про католическую цивилизацию вы можете сделать в таблице "Особе??ности средневековых цивилизаций"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главные особенности католицизма: 1. Основное богослужение у католиков – Месса 2. В католичестве исповедь в присутствии священника обязательна по крайней мере один раз в год. 3. Обычно в Католической Церкви бывает четырехконечный крест с тремя гвоздями.  4. В католичестве, помимо рая и ада, есть учение о чистилище.
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