Памагите сделать номер 7

Математика
Памагите сделать номер 7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3426:3*1=1142(кг) - израсходовали на торты 2) (3426 - 1142):2=1142(кг)-израсходовали на пироги.
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