Определить значение паронимов составить с ними словосочетания гнездо гнездовье

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Гнездо - 1. жилье птиц, насекомых, животных. Гнездо орла. 2.группа предметов, явлений. Словообразовательное гнездо. 3. углубление для чего-л. Гнездо для мачты. гнездовье - место гнездования, обитания птиц и некоторых животных. Гнездовье чаек