Номер 207 В русском языке указать на несколько предметов можно не только с помощь?? окончаний множественного числа.Слова какой части использованы в загадках для характеристики 1.Два стекла,два ободка,одна дужка и две,как кл...

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Номер 207 В русском языке указать на несколько предметов можно не только с помощь?? окончаний множественного числа.Слова какой части использованы в загадках для характеристики 1.Два стекла,два ободка,одна дужка и две,как клюшки. 2.Пять чуланов,одна дверь. 3.У двух матерей по пяти сыновей,одно имя всем. •Спиши загадки,напиши отгадки.Над числительными укажи:число •Подчеркни в словах проверяемые орфограммы парных согласных.

Автор: Гость