!**##номер 21##**!**

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Возьмем кол-во клоунов за х, тогда в представлении участвовали: 8 жонглеров х клоунов х+6 акробатов (х+6)-7 дрессировщиков а т.к. всего артистов 28, составим уравнение: 8+х+(х+6)+((х+6)-7)=28 8+х+х+6+х+6-7=28 3х=28-13 3х=15 х=15:3 х=5 - клоунов участвовали в представлении Ответ: 5 клоунов.