Школьная спортивная площадка прямоугольной формы имеет ширину 90 м, а площадь 11250 м(в квадрате). Найдите длину площадки. Помогите пожалуйста, срочно!

Математика

Школьная спортивная площадка прямоугольной формы имеет ширину 90 м, а площадь 11250 м(в квадрате). Найдите длину площадки. Помогите пожалуйста, срочно!

Автор: Гость