Школьная спортивная площадка прямоугольной формы имеет ширину 90 м, а площадь 11250 м(в квадрате). Найдите длину площадки. Помогите пожалуйста, срочно!
Математика
Школьная спортивная площадка прямоугольной формы имеет ширину 90 м, а площадь 11250 м(в квадрате). Найдите длину площадки. Помогите пожалуйста, срочно!
Ответ(ы):
Гость:
11250/90=125м Ответ 125 метров
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