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Номер 270 решить уравнение Икс плюс 48 равно 94
Математика
Номер 270 решить уравнение Икс плюс 48 равно 94
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X+48=94 x=94-48 x=46 Ответ:x=46
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