Номер # 3 Даю 12 Баллов !

Окружающий мир
Номер # 3 Даю 12 Баллов !
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Автор: Гость
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Гость:
Было создано много великих произведений искусства.
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