Номер 3 срочно!!!!!!
Русский язык
Номер 3 срочно!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Перстень - кольцо зной - жара укрепление - стена, крепостная стена мрак - мгла удача - фортуна занавес - штора, кулиса безмолвие - тишина, спокойствие
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