Номер 3 все на скринах текст прочитать

Гость: Гость:

Задание номер 3 часы: 2. большая стрелка на 6, короткая между 8 и 9 (ближе к числу 8) 3. большая стрелка на 6, маленькая между 6 и 7(ближе к числу 6, чем к 7) 4. там написано что он не ложится раньше 10-ти вечера, так что вероятно, что в 10 он и ложится спать. Большая стрелка на 12, маленькая на 10 :D