Самуил Маршак "Апрель" Апрель, апрель! На дворе звенит капель. По полям бегут ру??ьи, На дорогах лужи. Скоро выйдут муравьи После зимней стужи. Пробирается медведь Сквозь лесной валежник. Стали птицы песни петь, И рас...

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Самуил Маршак "Апрель" Апрель, апрель! На дворе звенит капель. По полям бегут ру??ьи, На дорогах лужи. Скоро выйдут муравьи После зимней стужи. Пробирается медведь Сквозь лесной валежник. Стали птицы песни петь, И расцвел подснежник. выписать сначяла слова которые отвечают на вапрос кто.а потом которые отвечают на вопрос что

Автор: Гость