Как по английски будет слово стоит на столе или лежит на столе ,помогите пожалуйста срочно .
Английский язык
Как по английски будет слово стоит на столе или лежит на столе ,помогите пожалуйста срочно .
Ответ(ы):
Гость:
Stay at table наверное так
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