Вот пример лакоичной речи.Одна спартанка,провожая сына на войну,подала ему щит и произнесла (С нмим или на нем) Что она хотела сказать этими словами?

История

Вот пример лакоичной речи.Одна спартанка,провожая сына на войну,подала ему щит и произнесла (С нмим или на нем) Что она хотела сказать этими словами?

Автор: Гость