Вот пример лакоичной речи.Одна спартанка,провожая сына на войну,подала ему щит и произнесла (С нмим или на нем) Что она хотела сказать этими словами?
История
Вот пример лакоичной речи.Одна спартанка,провожая сына на войну,подала ему щит и произнесла (С нмим или на нем) Что она хотела сказать этими словами?
Ответ(ы):
Гость:
Она хотела сказать,что с войны он вернется либо живым с победой,либо мертвым и побежденным()
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