В одном из предложений 11−14 есть слово, в котором правописание приставки определяется правилом: «Если после приставки следует глухой согласный, то на конце её пишется буква, обозначающая глухой с...
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В одном из предложений 11−14 есть слово, в котором правописание приставки определяется правилом: «Если после приставки следует глухой согласный, то на конце её пишется буква, обозначающая глухой согласный звук». Отметьте вариант ответа, указывающий номер этого предложения. (11) Вопли ужаса сиренами прорезали воздух. (12)В открытых окнах появились испуганные лица взрослых, раздались крики: — (13)Что?.. (14)Собака?..
Ответ(ы):
Гость:
12 - испуганные...................................
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