В одном из пред­ло­же­ний 11−14 есть слово, в ко­то­ром пра­во­пи­са­ние при­став­ки опре­де­ля­ет­ся пра­ви­лом: «Если после при­став­ки сле­ду­ет глу­хой со­глас­ный, то на конце её пи­шет­ся буква, обо­зна­ча­ю­щая глу­хой с...

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В одном из пред­ло­же­ний 11−14 есть слово, в ко­то­ром пра­во­пи­са­ние при­став­ки опре­де­ля­ет­ся пра­ви­лом: «Если после при­став­ки сле­ду­ет глу­хой со­глас­ный, то на конце её пи­шет­ся буква, обо­зна­ча­ю­щая глу­хой со­глас­ный звук». От­меть­те ва­ри­ант от­ве­та, ука­зы­ва­ю­щий номер этого пред­ло­же­ния. (11) Вопли ужаса си­ре­на­ми про­ре­за­ли воз­дух. (12)В от­кры­тых окнах по­яви­лись ис­пу­ган­ные лица взрос­лых, раз­да­лись крики: — (13)Что?.. (14)Со­ба­ка?..

Автор: Гость