Двое всадников выехали одновременно навстречу друг другу из поселка Рябиновка и ??еревни Зеленый Дол. Первый всадник ехал до места встречи 5ч. со скоростью 12км./ч. , а второй проехал до места встречи 2/3 того расстояния, котор...

Математика

Двое всадников выехали одновременно навстречу друг другу из поселка Рябиновка и ??еревни Зеленый Дол. Первый всадник ехал до места встречи 5ч. со скоростью 12км./ч. , а второй проехал до места встречи 2/3 того расстояния, которое проехал первый всадник. Чему равно расстояние между поселком Рябиновка и деревней Зеленый Дол?

Автор: Гость