Двое всадников выехали одновременно навстречу друг другу из поселка Рябиновка и ??еревни Зеленый Дол. Первый всадник ехал до места встречи 5ч. со скоростью 12км./ч. , а второй проехал до места встречи 2/3 того расстояния, котор...
Математика
Двое всадников выехали одновременно навстречу друг другу из поселка Рябиновка и ??еревни Зеленый Дол. Первый всадник ехал до места встречи 5ч. со скоростью 12км./ч. , а второй проехал до места встречи 2/3 того расстояния, которое проехал первый всадник. Чему равно расстояние между поселком Рябиновка и деревней Зеленый Дол?
Ответ(ы):
Гость:
Должно быть так... 12*5= 60км 2/3 от 60 км = 40км => 60+40=100 км
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