Сочинение на тему "если бы я открыл планету,я назвал бы её......"
Русский язык
Сочинение на тему "если бы я открыл планету,я назвал бы её......"
Ответ(ы):
Гость:
Если бы я открыл планету,я назвал бы её Земля,потому что название земля очень красивое,и уникальное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Экономика
Для существования рыночной экономики необходимо: а) отсутствие частной собственности б) запрет конкуренции в) свобода выбора производителей ...
Геометрия
Если в треугольнике большая сторона равна 4,а два угла равны 60 и 80 грудусам ,то чему будет равна меньшая сторона