Сочинение на тему "если бы я открыл планету,я назвал бы её......"

Русский язык
Сочинение на тему "если бы я открыл планету,я назвал бы её......"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если бы я открыл планету,я назвал бы её Земля,потому что название земля очень красивое,и уникальное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Примеры из жизни "К каким непредвиденным последствиям приводят наши поступки"
Ответить
Экономика
Для существования рыночной экономики необходимо: а) отсутствие частной собственности б) запрет конкуренции в) свобода выбора производителей ...
Ответить
История
В 30-е годы в СССР модернизация завершилась или нет?
Ответить
Геометрия
Если в треугольнике большая сторона равна 4,а два угла равны 60 и 80 грудусам ,то чему будет равна меньшая сторона
Ответить
Алгебра
СРОЧНО! помогите пожалуйста ! подробно только
Ответить