Если в треугольнике большая сторона равна 4,а два угла равны 60 и 80 грудусам ,то чему будет равна меньшая сторона
Геометрия
Если в треугольнике большая сторона равна 4,а два угла равны 60 и 80 грудусам ,то чему будет равна меньшая сторона
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