При взаимодействии гидроксида аммония и соляной кислоты получился «белый дым» - хлорид аммония. Определите какой объем хлорида аммония получился, если известно, что в реакции вступило17 грамм гидроксида аммония. m = 17г V - ? ...
Химия
При взаимодействии гидроксида аммония и соляной кислоты получился «белый дым» - хлорид аммония. Определите какой объем хлорида аммония получился, если известно, что в реакции вступило17 грамм гидроксида аммония. m = 17г V - ? NH4OH + HCl = NH4Cl + ……… n В предыдущей задаче образовался некоторый объем хлорида аммония (газообразного). Рассчитайте какую массу имеет этот объем? m = ----- * M
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