помогите....производится три выстрела по одной и той же мишени.вероятность попадания при первом ,втором и третьем выстрелах соответственно равны 0,4 ; 0,5 ; 0,7. найти вероятность того , что в результате трех выстрелов в мишени...
Математика
помогите....производится три выстрела по одной и той же мишени.вероятность попадания при первом ,втором и третьем выстрелах соответственно равны 0,4 ; 0,5 ; 0,7. найти вероятность того , что в результате трех выстрелов в мишени будет а) одна пробоина ; б) хотя бы одна пробоина
Ответ(ы):
Гость:
А) вероятность события - сумма вероятностей того, что попадёт только первый выстрел, только второй или только третий: p = 0.4 * (1 - 0.5) * (1 - 0.7) + (1 - 0.4) * 0.5 * (1 - 0.7) + (1 - 0.4) * (1 - 0.5) * 0.7 = 36% б) искомая вероятность противоположна вероятности того, что все три выстрела промажут, т.е. 1 - (1 - 0.4)*(1-0.5)*(1-0.7) = 91%
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