помогите....производится три выстрела по одной и той же мишени.вероятность попадания при первом ,втором и третьем выстрелах соответственно равны 0,4 ; 0,5 ; 0,7. найти вероятность того , что в результате трех выстрелов в мишени...

Математика

помогите....производится три выстрела по одной и той же мишени.вероятность попадания при первом ,втором и третьем выстрелах соответственно равны 0,4 ; 0,5 ; 0,7. найти вероятность того , что в результате трех выстрелов в мишени будет а) одна пробоина ; б) хотя бы одна пробоина

Автор: Гость