Замени глаголы в скобках глаголами прошедшего времени в нужной форме числа и рода.Дверь в комнату плавно (открыться),и в неё (вкатиться)огромный синий самосвал!Его резиновые колёса (прошелестеть) по полу и (уткнуться) в ногу.Сл...

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Замени глаголы в скобках глаголами прошедшего времени в нужной форме числа и рода.Дверь в комнату плавно (открыться),и в неё (вкатиться)огромный синий самосвал!Его резиновые колёса (прошелестеть) по полу и (уткнуться) в ногу.Славка,всхлипнув от восторга,(присесть) на корточки.Он легонько(погладить) ладошкой кабину игрушечного грузовика.День (начинаться) чудесно!

Автор: Гость