Типы обмена веществ.1 типы организмов по способу питания. 2 примеры организмов раз??ых царствования. 3 особенности процесса диссимиляции

Гость: Гость:

1. гетеротрофы(те,кто питается готовыми органическими веществами)автотрофы(те,кто сами синтезируют органические вещества). Гетеротрофы подразделяются на сапрофитов,паразитов. Сапрофиты(в пример можно взять человека) питаются органическими веществами мертвых тел или выделениями живых организмов. Паразиты(можно в пример взять грибов-паразитов) используют органические вещества живых организмов. Автотрофы бывают фототрофами (в пример возьми что-нибудь из растений),они образуют органические вещества в процессе фотосинтеза, и хемотрофы(бактерии) окисляют неорганические соединения и образуют при этом энергию, которую используют для синтеза органических веществ из углекислого газа и воды.